В последние недели российская сторона предпринимает усилия для окружения города Авдеевка, однако их попытки пока не увенчались успехом. Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, военный эксперт и летчик-инструктор, выразил мнение о том, где, с учетом концентрации сил противника, возможно возникновение новых "горячих точек" на фронте.

В то же время, украинские вооруженные силы успешно сдерживают атаки противника и даже отбивают его нападения на других участках фронта, в частности, в районе Угледара.

"Противник сталкивается с серьезными проблемами из-за действий украинских дальнобойных орудий. А ВСУ все ближе подходят к Донецку, особенно к районам Марьинки и Авдеевки, применяя свое высокоточное оружие, имеющее дальность поражения до 50 километров.

Следующим направлением, на котором российские вооруженные силы, возможно, начнут активные действия, может стать район Марьинка в Донецкой области" - подчеркнул военный эксперт.

Полковник Свитан объявил, что Авдеевка представляет собой неприступную крепость благодаря тщательно разработанной системе обороны, которая укрепляется уже десять лет. По его словам, все холмы и возвышенности вокруг Авдеевки используются с максимальной эффективностью, а низины предоставляют отличную базу для нейтрализации пехоты и техники противника.

Последние новости Украины:

Напомним, ВСУ втянули в тайную сделку, стали известны подробности

А еще Politeka сообщала, что эксперт рассказал о реальных потерях на горячих точках, часть техники остается на полях

Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к серьезным изменениям, эксперт объяснил серьезность ситуации