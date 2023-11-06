Существует возможность переправления через Днепр по левому берегу, и движение может продолжаться в сторону Токмака.

Оккупанты уже столкнулись с серьезными проблемами в восстановлении своей военной техники и запасов боеприпасов. Они уже утратили более половины своих ресурсов, и на восстановление потребуется несколько лет, в то время как полная восстановление может занять десятилетия, рассказывает военный эксперт Роман Свитан.

Эксперт также пояснил, что погодные условия окажут влияние на продвижение украинских вооруженных сил. Ливни замедлят передвижение на Донбассе, так как на востоке двигаться будет затруднительно. Однако ВСУ могут продолжать операции на западном направлении.

"Существует возможность переправления через Днепр по левому берегу, и движение может продолжаться в сторону Токмака и пересечения железнодорожных путей. Это осуществимо даже во время дождей, так как поверхность на левом берегу позволяет гусеничной технике легко передвигаться даже в дождливую погоду" - делится эксперт.



При достижении железнодорожной дороги, наша армия сможет фактически контролировать российский сухопутный коридор, что будет весьма существенным достижением.

Также эксперт рассказал, кроме артиллерии и минометов, стороны конфликта применяют неуправляемые авиационные ракеты, сбрасываемые с вертолетов. Однако после успешных атак украинских вооруженных сил на Луганскую и Бердянскую авиабазы, где были уничтожены российские ударные вертолеты, активность применения таких ракет снизилась.

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