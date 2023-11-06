Даже во время такой окопной войны украинские силы могут накапливать ресурсы, совершенствовать свои навыки.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, недавно отметил, что сравнивать боевые действия в Донецкой области в 2015 году и полномасштабную войну, начавшуюся в 2022 году, сложно. На данный момент наблюдается высокая концентрация военных сил на определенных участках фронта, таких как линия фронта от Купянска до Новой Каховки.

"Текущая ситуация может характеризоваться периодическим обострением и активизацией военных действий, с последующими периодами обмена обстрелами и относительным затишьем, которое сопровождается постоянными рисками возобновления наступления" - поделился эксперт, касательно темы грядущих событий на зимний период.

Он подметил, даже во время такой окопной войны украинские силы могут накапливать ресурсы, совершенствовать свои навыки и производить оружие.

В то время как противник будет укреплять свои позиции, строить укрепления, создавать минные поля и предпринимать шаги, чтобы усложнить украинский прорыв. А на данный момент на Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты все еще намерены создать условия для окружения города.

Специалист добавил, что опасным компромиссом является давление на Украину, чтобы Киев признал Крым за Россией. Тогда будет все остановлено и война перейдет в другую фазу.

Для нас это невероятная опасность и очень сложная ситуация и есть большие надежды на то, что Вашингтон и Лондон будут держать этот политический удар.

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