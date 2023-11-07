Военный эксперт Олег Жданов сообщил в недавней сводке, как растет болевая активность на линии фронта. На Купянском направлении враг продолжал штурмовые действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Однако на Бахмутском направлении тоже точатся активные бои, в районе Клещеевки и Андреевки также враг пытается контратаковать наши позиции, безуспешно пытается. Было более десяти попыток контратаковать наши позиции, также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки, но успеха не имели. В Авдеевке продолжаются штурмы, пока в Клещеевке у нас был тактический успех.

«В целом, Авдеевка остаётся очень горячим местом, враг пытается атаковать, но там уже ситуация переходит в такую, как описывал в своём интервью генерал Залужный, мы находимся в глухой обороне. И как только враг пытается выдвигаться для атак наших позиций, мы наносим ему огневое поражение. То есть они практически даже не доходят до рубежа, на этом все атаки заканчиваются, кое-что мы уже вернули под контроль» - рассказал военный эксперт.

Ранее эксперт также подметил, Авдеевка не находится в низине и там у нас господствующие высоты, наши позиции самые удобные в Авдеевке для обороны. Второе, в Работино тоже самое, из-за чего шло такое активное сражение, что господствующие высоты в районе Работно находится под нашим контролем.

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