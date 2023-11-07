Важно отметить, что с тактической точки зрения ситуация остается в пользу Вооруженных Сил Украины.

В Авдеевке сейчас сложная обстановка, так как российская армия готовится к новому наступлению, сосредотачивая новые резервы. Военный эксперт Олег Жданов объяснил детальнее, кака сейчас ситуация на данном направлении.

Ожидается, что они атакуют город с севера и юга. Украинским военным, которые защищают город, необходима дополнительная поддержка.

"Важно отметить, что с тактической точки зрения ситуация остается в пользу Вооруженных Сил Украины, так как российские вооруженные силы вынуждены проводить атаки в условиях, которые становятся для них все более сложными, при этом они понесли серьезные потери" - делится эксперт.

Украинская армия продолжает организованную оборону, но длительные ежедневные боевые действия в течение месяца оставили бойцов в сложном положении.

Также известно, на Бахмутском направлении тоже точатся активные бои, в районе Клещеевки и Андреевки также враг пытается контратаковать наши позиции, безуспешно пытается. Было более десяти попыток контратаковать наши позиции, также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки, но успеха не имели. В Авдеевке продолжаются штурмы, пока в Клещеевке у нас был тактический успех.

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