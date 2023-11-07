Даже при сложных условиях, которые переживают украинцы, не все из них получают субсидию.

Ежегодно, приближаясь к началу отопительного сезона, правительство принимает меры по усложнению условий получения субсидий, что приводит к уменьшению количества получателей субсидий в три раза за последние пять лет. О проблемах с получением субсидий украинцы рассказали на странице ПФУ в Фейсбуке.

Любовь Федоровна поделилась, что субсидию получала 10 лет подряд. Летом ей перестала поступать субсидия без объяснений ПФУ. Когда начался отопительный сезон – субсидия также не была начислена.

Между тем, Алина Коломиец пожаловалась, что подала необходимые документы, чтобы оформить субсидию. Документы и заявление на получение субсидии были поданы 16 октября. Недавно ей на почту пришел ответ с таким содержанием: "Возвращен в соцобщество". Украинка позвонила по телефону на горячую линию ПФУ, но там ничем не помогли и сказали, что представлений нет, что это значит.

Наталья Яценко поделилась, что субсидия ей так и не поступила. При этом начисление есть в личном кабинете.

Стоит отметить, что даже при сложных условиях, которые переживают украинцы, правительство в этом году остается верным своей традиции, вводя усиленную проверку всех получателей субсидий для выявления нарушителей и сокращения выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Хотя ежегодная верификация является стандартной практикой, в 2023 году она проводится в усиленном режиме, и данные будут проверяться сразу в четырех реестрах.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.