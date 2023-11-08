Главным преимуществом противника на направлении Авдеевки является их численное превосходство. Враг обладает огромными ресурсами как в пехоте, так и в военной технике и вооружении. Подразделения российских оккупационных войск, при поддержке авиации, продолжают свои попытки окружения города Авдеевка в Донецкой области, как сообщил военный аналитик Олег Жданов.

По мнению военного аналитика, россия готовится к третьей волне атаки на Авдеевку, в то время как украинские вооруженные силы наносят дистанционные удары и атакуют логистику врага.

"Возможно главным направлением новой атаки со стороны россии может стать Авдеевский коксохимический комбинат, который представляет собой одну из наиболее укрепленных позиций, и где украинским вооруженным силам предоставляется шанс сохранить контроль над заводом и нанести максимальный ущерб противнику" - делится эксперт.

Специалист добавил, что украинские войска не подпускают россиян к Днепру и к себе в том числе, ведь отсекают любую попытку российских войск сбросить наши части в Днепр. При этом можно увидеть, что движение продолжается сил обороны, ведь они не просто взяли и зацепились на левом берегу, а идет положительная динамика.

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