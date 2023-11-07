Размер денежной помощи составит 3600 грн. в месяц для одного человека в течение трех месяцев.

Эстонский совет по делам беженцев запускает программу денежной помощи для украинцев. В течение трех месяцев граждане получат возможность получить ежемесячное пособие в размере 3 600 гривен. Эта инициатива была обнародована на сайте организации "Помощь от Эстонии 2023".

Денежная помощь рассчитана на жителей шести областей: Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской.

Чтобы использовать эту денежную помощь, граждане должны предоставить информацию о себе во время телефонного разговора с командой Эстонского совета по делам беженцев или подать онлайн-запрос.

Основными критериями для получения денежной помощи являются социально-экономическое состояние и уязвимость лиц. Первый способ подачи заявки подходит для проживающих на контролируемых территориях и может позвонить по номеру (067) 105-28-03 с понедельника по среду с 09:00 до 12:00.

Для жителей временно оккупированных территорий доступен второй способ оформления денежной помощи - подача запроса на веб-сайте. Результаты рассмотрения получения денежной помощи будут направлены на электронную почту. Однако если окажется, что домохозяйство уже получает подобную денежную помощь от других агентств или организаций в течение того же периода, они могут быть исключены из программы Эстонского совета по делам беженцев.

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