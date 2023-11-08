Россияне, ожидая морозов, еще не предприняли попытку оставить украинцев зимой без отопления и света.

Украина близится к завершению подготовки к отопительному сезону. Многие энергетические объекты уже в ремонте, и попытки российских агрессоров оставить украинцев без отопления и света еще не начались.

Отключения очень вероятны из-за предстоящих обстрелов и сильных морозов. Однако даже без активных атак со стороны россии снижение температуры может привести к росту потребления электроэнергии и возникновению дефицита тока. В этом случае могут использоваться графики ограничений поставки электроэнергии.

К сожалению, полное оградить энергетическую инфраструктуру от возможных российских атак невозможно. Запасы энергетического оборудования уже были истощены и быстро заменить или восстановить их невозможно.

Даже без активных атак энергетических объектов Украина может столкнуться с проблемами в генерации электроэнергии из-за увеличенного потребления. Дефицит энергии может возникнуть при температуре понижения выше минус 10 градусов. Однако при пиковом потреблении можно компенсировать этот дефицит импортом энергии.

Министерство энергетики утверждает, что без активных атак со стороны России графики ограничений электроснабжения не будут введены.

Впрочем, атаки на энергетические объекты продолжаются, и враг пытается нанести ущерб инфраструктуре, например, атакуя теплоэлектроцентралы в Донецкой области.

Энергетические компании уже опубликовали графики ограничений электроснабжения на своих веб-сайтах, чтобы граждане могли планировать потребление. Практика с установлением графиков отключений действует в течение многих лет, и это касается всей страны. Такая мера позволяет быть готовой к возможным трудностям в генерации электроэнергии во время пиковых нагрузок.

К примеру, Киев, как столица, может испытать одну из самых сложных ситуаций, включая возможные отключения электроэнергии продолжительностью до 7 часов.

В Днепре возможен график электроснабжения четыре часа с электроэнергией и восемь часов без нее. Другими словами, жители Днепра могут получать электроснабжение в течение четырех часов, а затем приостанавливать его на восемь часов.

В Одесской области график предусматривает три часа электроснабжения, три часа возможных отключений и снова три часа электроэнергии. В столице ситуация наиболее сложная из-за проблем с доставкой и распределением электроэнергии, но также имеет самую надежную систему противовоздушной обороны из-за наличия многих стратегических объектов.

Источник: OBOZ.UA

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