В Украине возрастут детские выплаты. Стало известно, какую денежную помощь можно получить.

Украинские семьи получают денежную помощь при рождении ребенка в размере 41280 гривен, и эта сумма останется неизменной в 2024 году. Сейчас эта денежная помощь выплачивается в размере 10 320 гривен единовременно и остальная сумма - в течение следующих 36 месяцев в равных частях по 860 гривен.

Уплата государственной социальной денежной помощи производится за счет средств государственного бюджета. Сейчас установлены размеры прожиточного минимума для детей до 6 лет в размере 2 272 гривен и для детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривны.

Проект закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" предусматривает повышение размера прожиточного минимума на следующий год. По новым планам, прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 2 563 гривны, а для детей от 6 до 18 лет - 3 196 гривен.

При усыновлении ребенка предоставляется денежная помощь в размере 41280 гривен, независимо от того, сколько детей родилось в семье. Из этой суммы 10 320 гривен выплачивается единовременно, а остальная сумма распределяется в течение следующих 36 месяцев и выплачивается равными частями, в размере 860 гривен ежемесячно.

Также украинцы, ставшие счастливыми родителями новорожденных детей, имеют возможность выбрать между одноразовой помощью "упаковку малыша" или получить денежную компенсацию в эквивалентной сумме.

Каждому новорожденному ребенку предоставляется "упаковка малыша". В другом варианте родители могут получить денежную помощь – компенсацию, стоимость которой равна трем размерам прожиточного минимума, установленного для детей в возрасте до 6 лет. На ноябрь 2023 эта сумма составляет 6 816 гривен.

Источник: ТСН

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