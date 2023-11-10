Военный эксперт Петр Черник рассказал, какая ситуация на фронте и какой приказ оккупанты получили от путина. Об этом специалист сообщил в эфире 24-го канала.

"К сожалению в части пехотных валов противник имеет довольно большой ресурс. Тут есть похожесть с Бахмутом. Напомню, Бахмут был взят в первую очередь благодаря пехоте. Даже вагнеровцы после того, когда взяли, сказали, что убитыми только они потеряли более 22 тысяч человек", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что Авдеевка для путина является политическим решением. Поэтому раз царь сказал, что нужно взять город, то они будут его постоянно штурмовать и не считать свои потери. Ведь оккупанты за родину, за путина, за россию умирали, умирают и будут продолжать умирать.

Как отметил специалист, Авдеевка стала политическим решением, так как путин не смог решить стратегического решения, а именно ликвидация украинской государственности. Поэтому сейчас преследуется задача минимум - выйти на административные границы Донецкой области.

Поэтому Авдеевка и Бахмут - ключ к всей Донецкой области и позволят путину реализовать свой план минимум. Для этого он не будет жалеть живой силы и отправлять постоянно на новые штурмы солдат, стараясь только уберечь технику, ведь для Кремля она намного важнее человеческих жизней.

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