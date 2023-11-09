ЧП произошло в США, в штате Техас, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ и сообщения в соцсети Х.
На данный момент известно, что взрыв произошел на заводе, на котором производятся растворителями для клея и жидкости для снятия краски.
После взрыва начался сильнейший пожар. На появившихся в Сети кадрах видно, как в небо поднимается густой черный дым, здание охвачено пламенем.
Также известно, что на территории завода хранятся химические вещества. Они токсичны и способны нанести вред здоровью.
Была объявлена эвакуация – спасатели эвакуировали местную школу и сообщили об опасности в радиусе более 1 километра от завода.
На данный момент известно об одном пострадавшем – это сотрудник завода.
Добавим, что тем временем стало известно о взрыве в Днепре. Информацию подтвердили в Днепропетровской ОВА.
"Ночью защитники из ПВК "Восход" уничтожили в области ракету агрессора. Сбили ее над Днепровским районом", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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