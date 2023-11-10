Народные депутаты вскоре проголосуют за принятие законопроекта о новом штрафе для украинцев.

Штраф будет составлять от 8500 до 34000 гривен.

Законопроект № 10216 предусматривает административную ответственность в случае фальсификации пробега б/у транспорта с целью продажи третьим лицам, обнаруженной при регистрации или перерегистрации.

В случае, если фальсификация пробега будет обнаружена впервые, человеку грозит штраф от 8500 до 17000 грн, если второй раз в течение года - штраф составит от 17000 до 34000 гривен.

Однако неизвестно, кто будет нести ответственность за фальсификацию, владелец автомобиля или тот, кто вмешался в показания одометра.

Кроме того, не прописан порядок ремонта и сервисного обслуживания, предполагающих подобные вмешательства.

Украинцы в комментариях поделились мнениями о новом законопроекте:

"Предлагаю ввести уголовную ответственность, потому что эти деяния имеют признаки преступления - мошенничество",

"А высшую меру за коррупцию и незаконное обогащение не предлагают?",

"Правильно, давно пора, но, если бы за все такое не честное была бы ответственность, было бы справедливо по отношению к людям покупающим авто и видящим реальный пробег, еще нужно ставить соответствующую заметку у тех паспорт, если машина используется в такси. Да, это разновидность мошенничества, человек платит за одно, а получает другое я думаю что каждый из нас не хотел бы такого к себе отношения...",

"Было бы хорошо штрафовать депутатов за несуразные законодательные инициативы... Но за нарушение регламента ВРУ", - пишут украинцы.

Источник: auto.24tv.ua

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