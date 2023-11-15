Финансировать субсидии теперь смогут не только из госбюджета, но и из других доступных источников.

Как сообщили эксперты в youtube-канале "Народная думка", другими доступными источниками могут быть международные выплаты, финансирование других стран, оказывающих Украине помощь.

"То есть за счет внешних финансовых пособий – это позволит не так глобально экономить на субсидии. Суммы субсидирования вырастут в два раза, но не всем", – говорится в сообщении.

Как сообщают специалисты, увеличить субсидирование могут с 7100 грн. до 16 200 грн., то есть почти в два раза, на закупку твердого топлива, то есть дров и также увеличенные суммы на закупку угля.

"Это связано с тем, что многие люди потеряли возможность топить газом, хотя сейчас это один из экономически наиболее выгодных вариантов, пока еще не поднялась цена на него", - сообщил специалист.

Людям, не имеющим возможности отапливать дом газом – увеличивают почти в два раза сумму субсидии на дрова.

"Люди смогут позволить себе закупиться более или менее на всю зиму твердым топливом - это довольно хорошо.

"Поэтому ожидаем когда примется проект чтобы финансирование субсидий и шло из других источников, чтобы не было значительного дефицита. Но эти источники не являются вечными, то есть непонятно, пока эти зарубежные инвесторы будут нас поддерживать, давать средства - это все зависит от многих факторов и нашей внешней политики и взглядов у тех стран, как они это все расценивают...".

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Как писала Politeka, субсидия в ноябре будет выплачена не всем украинцам.

Также Politeka сообщала, что украинцам выплатят денежную помощь до 5800 гривен.