Клиентка "Приватбанка" сообщила, что операторы позвонили, когда она не могла общаться.

Своим негативным опытом клиентка "ПриватБанка" поделилась на сайте отзывов.

«Операторы переобулись в коллекторов? Вы где учите своих операторов? Что это за звонки с угрозами? Вы научите общаться с людьми корректно и вежливо.

Потратила 5 минут времени, чтобы объяснить оператору, что я не имею возможности сейчас общаться, что в курсе о просроченном платеже и уже по этому поводу общалась с представителями приват банка, нет, начали предупреждать что в моих интересах «прям сейчас» оплатить долг. Что за наглость??? Что означает «прям сейчас»?, – жалуется клиентка "Приватбанка".

Она добавила, что впервые просрочила платеж "ПриватБанка" и ее сразу начали беспокоить звонками.

"Уважаемые, если бы я была злобным уклонистом от оплаты по кредиту- я бы поняла, но за много лет, я впервые просрочила платеж, оплатив только % по кредиту, и на то есть причины, но начинаете меня терроризировать звонками. После того как я сбросила трубку, оператор обнаглела и начала звонить снова. АЛЛО, УВАЖАЕМЫЕ, попуститесь немного!!! Научите операторов спрашивать, имеет ли возможность клиент сейчас общаться! Катитесь в пропасть с таким отношением", - пишет клиентка "Приватбанка".

В "Приватбанке" ответили:

"Нам очень жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Позвольте, пожалуйста, нам подробнее проанализировать диалог, чтобы провести работу с сотрудником во избежание подобных ситуаций в будущем. Наши коллеги проведут проверку и свяжутся с вами по результату".

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