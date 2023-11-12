Львовяне сделали ему не одно замечание, на что мужчина реагировал агрессивно.
На место инцидента была вызвана полиция.
В сети появилось видео, очевидцы сняли на улице в центре Львова.
Из одной из квартир громко звучала российская музыка, а именно мужчина решил послушать Юрия Шатунова.
Патрульная полиция на месте вызова предложила нарушителю поехать в участок, но он отказывался.
Поэтому портульным пришлось крутить и задержать фаната Шатунова.
Нарушитель задержан, ему грозит штраф.
Напомним, Юрий Шатунов - экссолист группы "Ласковый май", в начале полномасштабного вторжения России в Украину стремился добровольцем пойти воевать против нашей страны и звал с собой своего директора.
Однако, в июне 2022 года у 48-летнего певца произошел обширный инфаркт.
Видео опубликовали Telegram-каналы:
"Нравится – пусть слушает, только другим не мешает. Неплохой певец 80-90-х, кумир десятка миллионов, в т.ч. и украинцев",
" И что? В квартире слушали музыку, которая мне не нравится и кому-то тоже. Так надо уподобляться о**ам и преследовать человека за музыку?",
"Сколько еще такого б**а находится у нас, а мы их не знаем", - пишут украинцы в комментариях.
Последние новости Украины:
"Вы не понимаете русский?": новый языковой скандал разразился в Украине, видео облетело сеть.
Как еще Politeka сообщала, что появились детали речевого скандала во львовской школе.
Также Politeka писала, что скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе.