В центре Львова мужчина решил в полную громкость слушать песни Юрия Шатунова.

Львовяне сделали ему не одно замечание, на что мужчина реагировал агрессивно.

На место инцидента была вызвана полиция.

В сети появилось видео, очевидцы сняли на улице в центре Львова.

Из одной из квартир громко звучала российская музыка, а именно мужчина решил послушать Юрия Шатунова.

Патрульная полиция на месте вызова предложила нарушителю поехать в участок, но он отказывался.

Поэтому портульным пришлось крутить и задержать фаната Шатунова.

Нарушитель задержан, ему грозит штраф.

Напомним, Юрий Шатунов - экссолист группы "Ласковый май", в начале полномасштабного вторжения России в Украину стремился добровольцем пойти воевать против нашей страны и звал с собой своего директора.

Однако, в июне 2022 года у 48-летнего певца произошел обширный инфаркт.

Видео опубликовали Telegram-каналы:

"Нравится – пусть слушает, только другим не мешает. Неплохой певец 80-90-х, кумир десятка миллионов, в т.ч. и украинцев",

" И что? В квартире слушали музыку, которая мне не нравится и кому-то тоже. Так надо уподобляться о**ам и преследовать человека за музыку?",

"Сколько еще такого б**а находится у нас, а мы их не знаем", - пишут украинцы в комментариях.

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