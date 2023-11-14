Уже три года украинским потребителям "голубого топлива" регулярно приносят две платежки - за сам газ и доставку в дом, а теперь придет и третья платежка.

В настоящее время граждане Украины ежемесячно получают две платежки, связанные с газом. Первый счет представляет собой стоимость за объем газа, использованный в течение предыдущего месяца. Второй счет включает в себя оплату за распределение газа. В настоящее время планируется введение еще одной квитанции. Об этом подробно рассказали юристы.

В частности, третья платежка за газ потребует уплаты за обслуживание внутридомовых сетей. Если не платить по этой квитанции – то газ могут выключить.

Для получения этого счета необходимо будет заключать договор с соответствующей организацией, которая в отдельных случаях может быть облгазом. Однако, согласно действующему законодательству, потребители имеют право выбирать организацию, которая будет предоставлять услуги по проверке, обслуживанию и, при необходимости, ремонту внутридомовых сетей на платной основе.

После того, как этот счет начнет поступать потребителям, организация, с которой они заключили договор, должна ежегодно выполнять следующие шаги: проводить визуальный осмотр газопроводов; проверять, обеспечен ли свободный доступ к ним; оценивать состояние труб и качество и целостность прокладок и футляров. В случае необходимости производить очистку от грязи или производить ремонт и замену на новые элементы.

В частных домах такие проверки должны проводить раз в год, а в многоквартирных домах два раза в год.

Если договор не будет заключен, украинцам могут не предоставлять услуги по поставке газа - то есть газ перекроют. То есть этот договор обязателен.

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