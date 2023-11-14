В течение текущей недели в Украине запланированы плановые отключения.

В течение текущей недели в Украине запланированы плановые отключения электроэнергии, в частности, в городе Ровно, которые не связаны с обстрелами со стороны россии.

Эти отключения обусловлены проведением плановых технических работ на электросетях с целью повышения надежности и качества электроснабжения. Информацию об адресах, где будут проводиться работы, можно найти на официальном сайте Ровенского городского совета.

Следует отметить, что такие меры направлены на оптимизацию систем электроснабжения и рассчитаны на улучшение обслуживания потребителей.

В частности, плановые отключения ожидаются в Киеве по следующим адресам:

14.11.2023-16.11.2023 з 08:00-17:00

г.Ровно - ул.Боковая

Леси Украинский 1,10,11,12,13,14,16,17,18,19,2,20,21,22,23,25,3,4,5,6,7,7А,8,8А, 9

Средний 5/7,6,7

Партизанский 11,9

Поповича 16,18,20,20/3,20/2,20/1,22,24 б,24А

Радужно 11,13

Радужный 10,4/1,5,9

Ясно 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23А,24,26,27,28,30,34,36,38,40,5,5А ,7,9

15.11.2023-17.11.2023 з 08:00-17:00

г.Ровно ул.Горная 10,11,12,12Б,12В,14,16,19,21,23,27,27/3,4,7,9

Петра Могилы 45,49,63

Радужно 25

Радужный 12

Яворницкого 41

15.11.2023-21.11.2023 з 09:00-17:00

г.Ровно ул.24 Августа 10,11,12,12А,14,15,17,17,2,5

Борисенко Александра /парк/

Драгоманова 14,21,8

Кооперативная 3А, 3Б, 5

Чайковского 10,10/4

Минэнерго подчеркнуло, что введение графиков отключения электроэнергии не планируется без прямых атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры.

Это означает, что даже при осложнениях в энергоснабжении, вызванных увеличением расхода электроэнергии из-за повышения температуры воздуха, правительство не планирует вводить регламентированные периоды отключений. Минэнерго также указало, что существует возможность компенсации нехватки электроэнергии в периоды пикового потребления путем импорта электроэнергии.

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