В течение текущей недели в Украине запланированы плановые отключения электроэнергии, в частности, в городе Ровно, которые не связаны с обстрелами со стороны россии.
Эти отключения обусловлены проведением плановых технических работ на электросетях с целью повышения надежности и качества электроснабжения. Информацию об адресах, где будут проводиться работы, можно найти на официальном сайте Ровенского городского совета.
Следует отметить, что такие меры направлены на оптимизацию систем электроснабжения и рассчитаны на улучшение обслуживания потребителей.
В частности, плановые отключения ожидаются в Киеве по следующим адресам:
14.11.2023-16.11.2023 з 08:00-17:00
- г.Ровно - ул.Боковая
- Леси Украинский 1,10,11,12,13,14,16,17,18,19,2,20,21,22,23,25,3,4,5,6,7,7А,8,8А, 9
- Средний 5/7,6,7
- Партизанский 11,9
- Поповича 16,18,20,20/3,20/2,20/1,22,24 б,24А
- Радужно 11,13
- Радужный 10,4/1,5,9
- Ясно 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23А,24,26,27,28,30,34,36,38,40,5,5А ,7,9
15.11.2023-17.11.2023 з 08:00-17:00
- г.Ровно ул.Горная 10,11,12,12Б,12В,14,16,19,21,23,27,27/3,4,7,9
- Петра Могилы 45,49,63
- Радужно 25
- Радужный 12
- Яворницкого 41
15.11.2023-21.11.2023 з 09:00-17:00
- г.Ровно ул.24 Августа 10,11,12,12А,14,15,17,17,2,5
- Борисенко Александра /парк/
- Драгоманова 14,21,8
- Кооперативная 3А, 3Б, 5
- Чайковского 10,10/4
Минэнерго подчеркнуло, что введение графиков отключения электроэнергии не планируется без прямых атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры.
Это означает, что даже при осложнениях в энергоснабжении, вызванных увеличением расхода электроэнергии из-за повышения температуры воздуха, правительство не планирует вводить регламентированные периоды отключений. Минэнерго также указало, что существует возможность компенсации нехватки электроэнергии в периоды пикового потребления путем импорта электроэнергии.
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