Военный эксперт Давид Шарп прокомментировал ситуацию на фронте и плане Залужного. Об этом эксперт рассказал в интервью 24-го канала.

"Во-первых, туман войны и очевидно украинское командование имеет определенные замыслы и естественно это не рассказывают общественности, какие точно силы и какие точно цели преследуются на левом берегу Днепра. Однако благодаря донесениям z-воєнкоров есть некоторые основания делать выводы. На левом берегу ведутся боевые действия пока тактического плана", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что есть небольшие плацдармы, которые Украина держит на левом берегу, но важно понимать масштабы картин. Пока это не очень большие силы, которые там задействованы. Возможно там есть несколько рот, но речь не идет о размере группировки в виде бригады.

Если действия примут оперативный уровень или даже стратегический, то это бы значило установление плацдарма, создание устойчивой переправы, по которой бы могла постоянно переправлятся военная техника, снабжение, а также живая сила.

В таком случае была бы возможность не только расширить плацдарм, но и наступать на силы противника, либо отвлечь противника, чтобы начать прорыв в другой месте, например - на Токмак. Это очень сложный вид боевых действий, форсирование реки, создание плацдарма и расширение плацдарма.

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