«Нафтогаз» сделал важное заявление, касающееся тысяч потребителей газа в Украине.

"Нафтогаз" сообщил украинцам, что под контроль компании перешел еще один облгаз, пишет Politeka.net.

К этому моменту под контролем "Нафтогаза" находилось восемнадцать газораспределительных предприятий.

Так, в прошлом месяце в управление группы "Нафтогаз" перешло АО "Черниговгаз". Оно и стало 18 из 26 запланированных облгазов Фирташа, который перешел под контроль государства, сообщали в НАК "Нафтогаз Украины".

И вот стало известно о переходе девятнадцатого газораспределительного предприятия. Как сообщили в "Нафтогаз" - это АО "Закарпатгаз". Компания обслуживает 278 тысяч домохозяйств, а также более 4 тысяч юридических лиц.

Также в «Нафтогаз» заверили, что для жителей Закарпатья тарифы, лицевые счета и реквизиты для оплаты остаются неизменными. Добавим, что тариф "Закарпатгаз" – 2,388 грн. за 1 м³, с НДС.

Ранее в «Нафтогаз» сообщили об увеличении добычи украинского газа, но это не означает, что газ стал бесконечным или бесплатным. Специалисты «Нафтогаз» советуют украинцам экономить энергоносители. Это позволит «Нафтогазу» поддерживать устойчивые запасы в хранилищах, а потребителям – сэкономить значительные средства.

«По подсчетам специалистов, после 15 лет эксплуатации котел теряет 40% своего КПД. Перед каждым сезоном его нужно чистить», - советуют, в частности, в «Нафтогаз».

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Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогаз" дали ответ, какой тариф на газ будет до конца зимы.