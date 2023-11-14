Вже три роки українським споживачам "блакитного палива" регулярно приносять дві платіжки - за сам, власне, газ та доставку до будинку, а тепер прийде й третя платіжка.

В даний момент громадяни України щомісяця отримують дві платіжки, пов'язані із газом. Перший рахунок представляє собою вартість за обсяг газу, який був використаний протягом попереднього місяця. Другий рахунок включає оплату за розподіл газу. Зараз планується введення ще однієї квитанції. Про це детально розповіли юристи.

Зокрема третя платіжка за газ буде вимагати сплатит за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Якщо не сплачювати за цією квитанцією - то газ можуть вимкнути.

Для отримання цього рахунку буде необхідно укладати договір із відповідною організацією, яка в окремих випадках може бути облгазом. Однак згідно із чинним законодавством споживачі мають право вибирати організацію, яка буде надавати послуги з перевірки, обслуговування та, за необхідності, ремонту внутрішньобудинкових мереж на платній основі.

Після того, як цей рахунок почне надходити до споживачів, організація, із якою вони уклали договір, повинна щорічно виконувати наступні кроки: проводити візуальний огляд газопроводів; перевіряти, чи забезпечений вільний доступ до них; оцінювати стан труб та якість та цілісність різноманітних прокладок та футлярів. У разі необхідності проводити очищення від бруду або здійснювати ремонт та заміну на нові елементи.

У приватних будинках такі перевірки повинні проводити один раз на рік, а в багатоквартирних будинках два рази на рік.

Якщо договір не буде укладений, українцям можуть не надавати послуг з постачання газу - тобто газ перекриють. Тобто цей договір є обов'язковим.

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