Украинский военный Евгений Ивлеев прокомментировал получение F-16 ВСУ в ближайшее время. Об этом эксперт сообщил в эфире "Сейчас".

"Сообщение о передаче F-16 Украине будет после того, как самолеты уже будут работать в воздухе. Это не слишком умные вещи, которые максимально очевидные для человека, которые могут сложить дважды два", - рассказал военный.

Защитник добавил, что с самой первой новости, когда появилась информация о самолетах он почувсвовал надежду о возможном переломе на фронте. Еще год назад, когда не было украинского прорыва, все только и ждали, куда россияне могут зайти дальше.

Сегодня уже позиция у ВСУ совсем другая, веть силы обороны ищут бреши в обороне россиян, чтобы атаковать в ответ врага. Поэтому не очень быстро, но все идет в ту сторону, в которую нужно силам обороны.

Поэтому самолеты F-16 Украина ожидает максимально быстро, так как это будет новое оружие для Украины. Но не стоит забывать об fpv дронах, которые тоже меняют ситуацию на поле боя. Россияне бы сколько не пытались, но они не могут так качественно использовать данное вооружение, как силы обороны Украины. Так уничтожаются из реактивные системы, пушки, танки и другая бронетехника.

Поэтому конечно при первых же разговорах о передаче самолетов все воодушевились. Это позволит закрыть небо и уберечь Украину от ракет.

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