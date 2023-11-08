Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал возможные переговоры между Украиной и россией. Об этом эксперт заявил в интервью на "Фабрике новостей".

"Сейчас социология и социологические опросы демонстрируют, что украинский народ желает продолжение боевых действий, деоккупации территорий, победы, выход на границы. Вот такие есть настроения в обществе и конечно эти настроения анализирует и власть, ведь общественное мнение является важным", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что при всем уважении к обществу есть некоторые реалии. И украинцы могут их не знать или неправильно их понимают. При этом еще не угасла надежда на успешность наступления ВСУ, которые сейчас расширяют плацдарм на левом берегу Днепра. Но глядя на карту можно говорить о том, что контрнаступление ВСУ не удалось в полном объеме, как он планировался в самом начале.

К сожалению, так бывает во время войны. И конечно дальше звучит вопрос, что делать дальше. В это время главком Залужный выходит и говорит не очень популярные вещи, взяв на себя ответственность. Он рассказал и об ошибках текущей кампании, а также о необходимых ресурсах, которые нужны для ВСУ в дальнейшем, чтобы воевать. Но не все можно решить с военной точки зрения самостоятельно, ведь Украине необходима помощь партнеров.

Поэтому сейчас зависит все от двух составляющих. Во-первых, что нас ожидает на левом берегу Днепра, где сейчас активно идут бои. А второе, какая помощь будет предоставлена Украине в следующем году.

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