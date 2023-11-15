Как сообщает Politeka.net со ссылкой на министра МВД, кафиры ударили ракетой.

«В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение», - говорится в сообщении министра МВД Игоря Клименко.

По его словам, также из поврежденной квартиры на 4 этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

«К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек», - сообщает Клименко.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Добавим, согласно новым данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Только на Херсонщине противник совершил 81 обстрел, выпустив 571 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, БПЛА и авиации.

В городе Херсон россияне выпустили 18 снарядов.

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