О его сути, как пишет Politeka.net, рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец.

По его словам, оккупанты пытаются ликвидировать тактические плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра. Начать решили с самого угрожающего, того, что в районе села Крынки.

Замысел, говорит военный аналитик, в следующем - создать преимущество в силах и средствах в виде 3-х тактических групп, а затем, двумя из них (фланговыми), из районов с.Корсунка и с.Казачьи Лагеря соответственно, атаковать вдоль прибрежной дороги Олешки - Новая Каховка, возле общей дирекции на с. Крынки.

«В то время, как третья, фронтальная будет действовать через лес южнее с. Крынки, пытаясь оттеснить передовые подразделения ВСУ из северной части леса сначала сам поселок, а затем и в пойму реки...», - говорит Машовец.

Военный аналитик подчеркивает, что по объему и количеству этих сил и средств можно утверждать, что только против одного украинского плацдарма в районе села Крынки противник сосредоточил почти две полноценных "расчетных" бригады.

При этом Машовец не стал прогнозировать, насколько планы российских оккупантов реалистичны, но подчеркнул, что ВСУ будут вынуждены решать целый комплекс достаточно сложных задач по удержанию и сохранению своих плацдармов.

«Для этого им предстоит проявить не только достаточно высокие боевые качества, а главное – гибкость, оперативность и изобретательность в командном звене», - отметил Машовец.

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