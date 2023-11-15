Як повідомляє Politeka.net з посиланням на міністра МВС, окупанти вдарили ракетою.

«В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку. На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу», - йдеться у повідомленні міністра МВС Ігоря Клименка.

За його словами, також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

«На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа», - повідомляє Клименко.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Додамо, згідно з новими даними Генштаба ЗСУ, минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Тільки на Херсонщині противник здійснив 81 обстріл, випустивши 571 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, БПЛА та авіації.

По місту Херсон росіяни випустили 18 снарядів.

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