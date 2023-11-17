Мобилизация в Украине, разгорается новый скандал с представителями ТЦК и СП в Одессе.

Мобилизация в Украине, Одессе произошел очередной конфликт с сотрудниками ТЦК и СП.

Скандальное видео стали распространяться очевидцами в местных Telegram-каналах.

На кадрах можно увидеть, как мужчины в форме задерживают и одевают наручники на молодого мужчину на глазах у жены и двоих маленьких детей.

Мужчину силой заталкивают в бус, а на крик начали собираться очевидцы, пытавшиеся "отбить" задержанного.

"Он заключенный? Он убил человека? За что вы его так связали? Снимите наручники", – требовала одна из женщин.

Мужчина в форме ответил, что задержанный является уклонистом от мобилизации в Украине и его везут в ТЦК.

Одесский областной ТЦК сообщил, что выясняет все обстоятельства произошедшего.

"Сообщается, что военными избили человека на глазах ребенка и жены. Жители пытались отбить мужчину в военкомате, утверждая, что его избили и связали в машине", - сообщил Телеграмм-канал "Одесса-инфо".

"У кого деньги есть тот откупится, а простого человека заберут",

"И чем эти вот "воины" из тцк лучше захватчиков? Похищают людей прямо с улицы, бьют, издеваются, насильно удерживают..."

"Те , кто могут отбашлять на фронт, не уходят, а бедноту гнушаются. Предприниматели, торговцы, имеющие какую-то спец бронь, или просто имеют деньги, чтобы откупиться от проходимцев из тцк?", - жалуются украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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