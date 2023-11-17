На этом участке фронта оккупанты неоднократно пытались наступать, но все их планы пошли крахом.

Речь идет о ситуации в районе Торецк-Горловка, пишет Politeka.net.

По словам военного аналитика и полковника запаса ВСУ Олега Жданова, на этом на этом участке фронта линия боевого соприкосновения проходит по границе еще 23 февраля 2022-го года.

«На этом участке там довольно серьезное укрепление и враг несколько раз предпринимал попытки атак в направлении населенного пункта Нью-Йорк, но все атаки оказались безуспешными. Там оборона настолько укрепленная, что они прорвать ее не могут», - пояснил Олег Жданов в своем новом видеообзоре.

Украинские силы тоже пока не стремятся прорываться на Горловку. Для этого, подчеркнул Олег Жданов, необходимо иметь определенное количество сил и средств. Кроме того, возможно это еще не является актуальным для Генштаба ВСУ.

«Мы же с вами не знаем стратегические планы Залужного…. Это последний участок и единственный на сегодняшний день, где линия фронта не изменилась с 23 февраля 2022-го года. Поэтому там все стоит на месте, никто никуда не двигается, идут позиционные бои, идет обмен артиллерийскими ударами, но линия фронта не меняется», - сообщил Олег Жданов о ситуации.

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