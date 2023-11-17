Российские оккупанты не останавливаются не перед чем в войне против Украины.

Под жестоким огнем врага снова находилась Херсонщина, пишет Politeka.net.

Как сообщают в Херсонской ОГА, за минувшие сутки противник совершил 58 обстрелов, выпустив сотни снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил больше сорока снарядов.

«Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания и магазин в Херсонском районе; медицинское учреждение, магазин, заправочные станции и автомойку в Херсоне», - сообщают в ОГА.

В результате страшных обстрелов погибли 6 человек, еще десять человек получили ранения.

Среди раненых один ребенок.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела 16 ноября в Херсоне погибла женщина.

"В собственной квартире, травмы несовместимые с жизнью, получила 75-летняя женщина", - сообщали в ОГА.

Вечером враг бил по жилым кварталам Центрального и Днепровского районов Херсона.

Повреждены дома, автомобили, АЗС и автомойка.

Самой младшей раненой 15 лет. Девушка попала под обстрел вместе со своей родственницей, 52 года. Их госпитализировали.

Добавим, что ночью враг бил по Никопольщине. Об этом сообщают в Днепропетровской ОГА.

Из артиллерии сначала враг попал по районному центру. Затем – по одному из сел Марганецкой общины.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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