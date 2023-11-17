Во Львове патрульный на служебном автомобиле сбил пешехода.

17 ноября на пешеходном переходе во Львове автомобиль патрульной полиции сбил пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

"Сегодня утром на улице Яворницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода. Пострадавшего госпитализировали", – говорится в сообщении.

Пострадавший получил тяжелые травмы и, к сожалению, скончался в больнице.

По этому факту в патрульной полиции назначили служебную проверку, а в ГБР возбуждено уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области нетрезвые подростки слушали российскую музыку у Аллеи Героев и вели себя дерзко.

Заявительница сообщила в полицию, что в сквере у баннеров погибших героев на проспекте Независимости компания молодежи в состоянии опьянения громко слушает российскую музыку.

Во время патрулирования центральной части города было установлено 15 молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет, которые могли быть причастны к нарушениям, зафаксованным на видео.

"Действительно ли, заслуживают наши герои, такого отношения к себе? каждый день, каждый вечер, происходит-таки двой возле аллеи-героев...", - пишут авторы видео.

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