Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что сейчас происходит на левом берегу Днепра. Об этом специалист поделился в эфире "Сейчас".

"Я сразу конкретизирую, что я сказал о 60 километрах с севера на юг, что это не в глубину ВСУ продвинулись, а от Крынок до Антоновского моста. То есть, протяженность этого плацдарма в глубину составляет от трех до восьми километров, зависит от того, какой участок мы возьмем для анализа", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что на левом берегу Херсонской области российская оборона проморгала действия ВСУ, когда морские пехотинцы и другие подразделения высадились на другом берегу и продолжают наступательные действия. Также российский военным не удалось вытеснить ВСУ обратно на правый берег.

А это значит, что сейчас там идет контрбатарейная борьба с украинской стороны довольно аэффективная. И это не конечная цель, ведь можно увидеть развитие фланговой наступательной операции. А она подразумевает заход в тыл врагу.

Левый берег Херсонской области именно тот участок фронта, где можно зайти в тыл противнику, который ведет боевые действия в районе Мелитополя, Токмака и других оккупированных территорий. Поэтому это действительно может быть фланговая операция и сейчас украинские силы закрепляются на левом берегу Днепра.

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