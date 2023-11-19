Клиент "Киевстар" пожаловался, что с его счета якобы дважды подряд были списаны средства за тарифный план.

Абонент "Киевстар" сообщил, что пополнил счет на 500 грн (при плате за тарифный план 225 грн), по его словам, средства списались со счета за активацию тарифного плана дважды с интервалом 27 минут.

Об этом клиент "Киевстар" сообщил на сайте отзывов otzyvua.

"На следующий день позвонил в службу поддержки на номер 466... ​​Оператор увидела в истории пополнений и списаний двойное снятие средств, "очень удивилась...", заверила меня, что зафиксировала запрос, ожидайте в ближайшие дни смс о возвращении вам средств ... Прошло 5 суток, смс не поступает, средства мне нм счет не возвращены... Сегодня (01.11.2023) снова звоню на номер 466. Оказывается (почему-то!) мой запрос будет рассматриваться 30 дней с момента первого обращения, т.е. до 27.11.2023...", - жалуется клиент "Киевстар".

Абонент решил дать совет всем клиентам "Киевстар": "Никогда не пополняйте свой мобильный счет от Киевстар, больше, чем сумма ежемесячной платы за ваш тарифный план!".

"Интересно, что следующая плата за тарифный план 22.11.2023 (то есть, если "рассмотрение запроса" до 27.11.2023, то я (в лучшем случае) буду без связи 5 суток (это при условии, что средства вернут на счет сим-карты...).

Совет всем абонентам Киевстар: никогда не пополняйте свою семерку, на сумму больше ежемесячной платы за свой тарифный план. на гривну Если вам дорога собственная нервная система и нет желания, чтобы вас "кинули" на деньги, а потом "очень удивлялись", как так получилось и рассказывали сказки...", - сообщил абонент "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, клиентка "Киевстар" пожаловалась на плохой интернет от оператора.