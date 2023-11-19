Абонент "Киевстар" сообщил, что пополнил счет на 500 грн (при плате за тарифный план 225 грн), по его словам, средства списались со счета за активацию тарифного плана дважды с интервалом 27 минут.

Об этом клиент "Киевстар" сообщил на сайте отзывов otzyvua.

"На следующий день позвонил в службу поддержки на номер 466... ​​Оператор увидела в истории пополнений и списаний двойное снятие средств, "очень удивилась...", заверила меня, что зафиксировала запрос, ожидайте в ближайшие дни смс о возвращении вам средств ... Прошло 5 суток, смс не поступает, средства мне нм счет не возвращены... Сегодня (01.11.2023) снова звоню на номер 466. Оказывается (почему-то!) мой запрос будет рассматриваться 30 дней с момента первого обращения, т.е. до 27.11.2023...", - жалуется клиент "Киевстар".

Абонент решил дать совет всем клиентам "Киевстар": "Никогда не пополняйте свой мобильный счет от Киевстар, больше, чем сумма ежемесячной платы за ваш тарифный план!".

киевстар: отзыв

"Интересно, что следующая плата за тарифный план 22.11.2023 (то есть, если "рассмотрение запроса" до 27.11.2023, то я (в лучшем случае) буду без связи 5 суток (это при условии, что средства вернут на счет сим-карты...).

Совет всем абонентам Киевстар: никогда не пополняйте свою семерку, на сумму больше ежемесячной платы за свой тарифный план. на гривну Если вам дорога собственная нервная система и нет желания, чтобы вас "кинули" на деньги, а потом "очень удивлялись", как так получилось и рассказывали сказки...", - сообщил абонент "Киевстар".

киевстар: отзыв

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, клиентка "Киевстар" пожаловалась на плохой интернет от оператора.