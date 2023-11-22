Мобилизация в Украине, стало известно, кому из военнообязанных могут вручить повестку в декабре.

Мобилизация в Украине будет продолжаться и в декабре 2023 года, поэтому многие военнообязанные украинцы будут получать повестки от военкоматов.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому следует знать, кто может получить повестку в декабре 2023 года.

Так, повестку получат пригодные и ограниченно пригодные от 27 до 60 лет с опытом службы или не имеющие его.

Также под призыв в декабре в разгар мобилизации в Украине попадают пригодные и ограниченно пригодные от 18 до 27 лет, которые находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре.

Подходящие и ограниченно подходящие мужчины от 18 до 60 лет, по контракту тоже подлежат призыву.

Мужчины до 60 лет, ранее были сняты с военного учета, а также

мужчины от 18 до 60 лет, которые сняты с учета и не имеют права на отсрочку и не совершали тяжких преступлений.

"Список все больше и больше расширяется... Люди понимают сколько сотен тысяч людей погибли, как очередь детей! Когда наступит черед полицейских, чиновников, депутатов!?",

"Как это кому? Нардепам, депутатам, мажорам, судьям...... обязательно их детям",

"А может пусть медики высокопоставленные идут и сыновей, зятей своих отправят? Все же они военнообязанные",

"Никак не остановятся", - высказывают свои мнения украинцы в комментариях.

Источник: Апостроф.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.