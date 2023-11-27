Квашенные баклажаны всегда украсят праздничный стол, а мы расскажем вам, как их приготовить вкуснее всего.

Приглашаем вас приготовить баклажаны, которые станут готовы к подаче в качестве закуски уже через 5-7 дней. Благодаря процессу сквашивания, в котором используется молочная кислота, баклажаны, которые маринуются при комнатной температуре, не только не портятся за этот период, но также становятся вкуснее.



Многие торопятся и не хотят ждать это время и баклажаны получаются не такие вкусны как могли бы. Чем дольше баклажаны остаются при тепле, тем больше они приобретают характерный фасолевый вкус.

Ингредиенты:

Баклажан- 2 кг,

Морковь – 0,5 кг,

Сладкий перец – 1-2 шт,

Острый перец – 1-3 шт,

Чеснок – 2 гол.

Зелень – по вкусу,

Вода – 1 л + 3 л,

Соль – 70 г + 90 г,

Лавровый лист – 2 шт,

Черный перец горошек – по вкусу.

Приготовление: Начнём с приготовления рассола для маринования баклажанов. В кастрюлю наливаем один литр воды. Добавляем 70 г соли, 2 лавровых листа и горошек перца. Ставим кастрюлю на плиту, доводим до закипания и варим в течение трех минут. После этого оставляем рассол до полного охлаждения.

Теперь переходим к обработке баклажанов. Удаляем плодоножки из каждого баклажана и производим глубокий разрез вдоль овоща. Этот разрез служит карманом для дальнейшего наполнения овощной начинкой. Выбираем средние по размеру и максимально одинаковые баклажаны.

Разрезанные баклажаны помещаем в кастрюлю с кипящей водой (3 л). Добавляем 90 г соли (по 30 г на каждый литр воды). Варим баклажаны в кипящей воде в течение 4-5 минут.

Через 5 минут вынимаем баклажаны из кастрюли и кладем их в сито для удаления излишней воды. Разрезы баклажанов должны быть сверху. Надавливаем на баклажаны прессом и оставляем до полного охлаждения.

Пока баклажаны настаиваются, сосредоточимся на приготовлении овощной начинки. Морковь терем на специальной терке для корейской моркови, а чеснок растираем. Очищаем острый и сладкий перец от сердцевины и семян, затем нарезаем его на мелкие соломки. Также добавляем мелко нарезанную зелень, используя кинзу, петрушку, сельдерей и базилик.

Всю начинку объединяем в одном сосуде и хорошо перемешиваем. После охлаждения баклажанов приступаем к их фаршированию. В разрез каждого баклажана внимательно вдавливаем овощную начинку.

После того как мы нафаршировали все баклажаны, укладываем их в кастрюлю, используя оставшуюся начинку для покрытия. Затем заливаем предварительно приготовленный рассол для маринования.

Когда баклажаны с начинкой размещены в кастрюле, нам следует придавить их грузом. Застилаем баклажаны под давлением и маринуем их при комнатной температуре в течение 5-7 дней. После этого можно подавать их на стол или закрыть в банки.

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