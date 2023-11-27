Приглашаем вас приготовить баклажаны, которые станут готовы к подаче в качестве закуски уже через 5-7 дней. Благодаря процессу сквашивания, в котором используется молочная кислота, баклажаны, которые маринуются при комнатной температуре, не только не портятся за этот период, но также становятся вкуснее.
Многие торопятся и не хотят ждать это время и баклажаны получаются не такие вкусны как могли бы. Чем дольше баклажаны остаются при тепле, тем больше они приобретают характерный фасолевый вкус.
Ингредиенты:
- Баклажан- 2 кг,
- Морковь – 0,5 кг,
- Сладкий перец – 1-2 шт,
- Острый перец – 1-3 шт,
- Чеснок – 2 гол.
- Зелень – по вкусу,
- Вода – 1 л + 3 л,
- Соль – 70 г + 90 г,
- Лавровый лист – 2 шт,
- Черный перец горошек – по вкусу.
Приготовление: Начнём с приготовления рассола для маринования баклажанов. В кастрюлю наливаем один литр воды. Добавляем 70 г соли, 2 лавровых листа и горошек перца. Ставим кастрюлю на плиту, доводим до закипания и варим в течение трех минут. После этого оставляем рассол до полного охлаждения.
Теперь переходим к обработке баклажанов. Удаляем плодоножки из каждого баклажана и производим глубокий разрез вдоль овоща. Этот разрез служит карманом для дальнейшего наполнения овощной начинкой. Выбираем средние по размеру и максимально одинаковые баклажаны.
Разрезанные баклажаны помещаем в кастрюлю с кипящей водой (3 л). Добавляем 90 г соли (по 30 г на каждый литр воды). Варим баклажаны в кипящей воде в течение 4-5 минут.
Через 5 минут вынимаем баклажаны из кастрюли и кладем их в сито для удаления излишней воды. Разрезы баклажанов должны быть сверху. Надавливаем на баклажаны прессом и оставляем до полного охлаждения.
Пока баклажаны настаиваются, сосредоточимся на приготовлении овощной начинки. Морковь терем на специальной терке для корейской моркови, а чеснок растираем. Очищаем острый и сладкий перец от сердцевины и семян, затем нарезаем его на мелкие соломки. Также добавляем мелко нарезанную зелень, используя кинзу, петрушку, сельдерей и базилик.
Всю начинку объединяем в одном сосуде и хорошо перемешиваем. После охлаждения баклажанов приступаем к их фаршированию. В разрез каждого баклажана внимательно вдавливаем овощную начинку.
После того как мы нафаршировали все баклажаны, укладываем их в кастрюлю, используя оставшуюся начинку для покрытия. Затем заливаем предварительно приготовленный рассол для маринования.
Когда баклажаны с начинкой размещены в кастрюле, нам следует придавить их грузом. Застилаем баклажаны под давлением и маринуем их при комнатной температуре в течение 5-7 дней. После этого можно подавать их на стол или закрыть в банки.