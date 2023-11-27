Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«По совокупности причин сейчас в Украине не хватает электроэнергии, и для уравновешивания ситуации ее экстренно закупают из стран Европейского Союза. Аварийную помощь уже оказывали Румыния, Словакия и Польша. Кстати, не поочередно, а одновременно, что действительно свидетельствует о большом дефиците в Украине», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, при этом следует понимать, что импортное электричество стоит гораздо дороже, и нынешний тариф не покрывает его стоимость. То есть, как отметил Эдуард Глеза, есть риск, что рано или поздно эта ситуация отразится на наших с вами платежках.

«Возникает логичный вопрос: если ситуация тревожная сейчас, то что будет в случае массированных российских атак на нашу энергосистему. Здесь спрогнозировать, каковы будут масштабы обстрелов и разрушения, очень сложно. Но в правительстве говорят, что к этому подготовились и позаботились о системах защиты объектов энергетической инфраструктуры», - заявил Эдуард Глеза.

Как писала ранее Politeka, украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение: «Становится невозможным, если...».

Также Politeka сообщала о начислении субсидий за отопительный сезон, остались считанные дни на оформление: в ПФУ выступили с разъяснением.