Самолет A-50 представляет собой российский бортовой радиолокационный самолет предупреждения о радаре и управления авиацией. Он базируется на военном транспортном самолете Ил-76 и предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целей, передачи данных о них средствам управления боевыми действиями, а также для управления группой воздушных сил.

По данным из открытых источников, всего на вооружении РФ было три самолета А-50 и шесть самолетов А-50У. Цена одного самолета составляет $330 млн.

Вот некоторые основные характеристики самолета А-50 (на основе данных до 2022 года):

Экипаж: Около 15 человек.

Дальность полета: Примерно 5,000 км.

Скорость: Максимальная скорость около 800 км/ч.

Крыло: Широкое размах крыла, типичное для Ил-76.

РЛС: Оборудована бортовой РЛС с поворотным антенным массивом, что позволяет обеспечивать обзор воздушного пространства на дальние дистанции.

Функции: Перехват, обнаружение и идентификация воздушных и наземных целей, управление группой воздушных сил, предупреждение об атаках средств противовоздушной обороны.

Эти характеристики могут меняться в зависимости от конкретной модификации самолета и обновлений, которые могли произойти после момента моего последнего обновления.

Напомним, ночью появились сообщения о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и о повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М; утром 15 января эту информацию подтвердили официальные источники.

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