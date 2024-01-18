Российские захватчики провели перегруппировку войск и определенные ротационные действия - им нужна хоть какая-то победа.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

В частности, жестокие бои идут на Авдеевском направлении. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Северного, Первомайского и Невельского.

Некоторыми подробностями из Авдеевки поделился военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, враг провел перегруппировку войск и определенные ротационные действия.

"Путин дал задание захватить Авдеевку, чтобы погасить волну недовольства в российском обществе в рамках крайних событий с самолетами РФ. Путин спешит продемонстрировать какую-то победу или активизацию, чтобы российское общество восприняло месть за "братьев вечного полета", - сообщил Тимочко.

По его словам, Авдеевка находится на стыке востока и юга, и это угроза для российского военного контингента Донецкого направления.

«Также это может для них превратиться и в проблему Мариуполя. Все эти события и связаны с активизацией агрессора на Авдеевском направлении, чтобы успокоить Путина после их потерь в воздушном пространстве», - отметил военнослужащий.

В свою очередь, офицер 59-й ОМБ им. Якова Гандзюка, майор Сергей Цехоцкий рассказал, что россияне используют разные методы, чтобы заставить своих вояк идти на штурмы.

«Наркотические средства, пропаганда, их заградительные отряды. Масса примеров. И пленные рассказывают о том, какие они пытки, издевательства делают над своими», – сообщил Цехоцкий.

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