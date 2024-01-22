Страшное событие произошло в Кировоградской области, появились первые подробности и фото с места происшествия.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, в Службу спасения «101» поступило сообщение от обеспокоенной жительницы с. Александровка о том, что на льду реки Ингулец гуляет двое детей.

"После этого, по словам женщины, дети исчезли", - рассказали спасатели.

Начались поиски, продолжавшиеся и на следующий день. К сожалению, самые страшные догадки подтвердились.

Утром в воскресенье, 21 января, водолазами было найдено и поднято из водоема тело мальчика 2015 г.р.

«Поиски второго ребенка продолжаются», - отметили в ГСЧС Украины.





Ранее спасатели сообщили, что оказали помощь травмированному туристу на Говерле.

Сообщалось, что мужчина 1983 года рождения во время спуска с горы Говерла травмировал ногу и не мог продолжить движение самостоятельно. В горах мужчина находился в составе туристической группы.

Горные спасатели оказали ему медицинскую помощь и сопроводили в спортивную базу. Откуда мужчину направили в больницу.

Также спасатели сообщали о страшном несчастье в Днепре.

Пожарные получили сообщение о пожаре в жилом доме - горело домашнее имущество на площади 15 кв.м.

Из задымленного дома огнеборцы вынесли женщину и троих детей, которые тоже были без сознания.

"После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть женщины, 1983 года рождения, мальчика, 2018 года рождения, и двух девочек, 2017 и 2021 годов рождения", - рассказали спасатели о горе.

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