ВСУ уже дважды демонстрировали свои возможности и это только те, о которых известно официально.

Какие два важных удара должны нанести украинские защитники накануне выборов в рф и почему это важно для нас в будущем? Об этом рассказал офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар, заметив, что ранее у вооруженных сил Украины были серьезные успехи в данном направлени.

«Удар по Кремлю, удар по Крымскому мосту, я говорю это серьезно. И лучше это делать не сейчас, а в конце февраля – начале марта. Разумеется, к любой успешной и крупной операции нужно серьезно готовиться, долго. И это понятно. Нужно понимать, у вас правда есть возможность нанести удар по Крымскому мосту» - делится эксперт.

Он напомнил, что ВСУ уже дважды демонстрировали свои возможности и это только те, о которых известно официально.

«Это абсолютно эффективная и законная цель для ударов ВСУ. Думаю, таким образом можно повлиять на выборы в рф. Отпраздновать вместе с россиянами» - заметил Тамар.

Также он ранее подметил, по анализу той тяжёлой бронетехники, которая была использована и растрачена украинской армией в результате активной фазы летне-осеннего наступления, можно сделать вывод, что не вся она использована.

Эксперт добавил, что техника сама по себе не резервируется, она резервируется только с личным составом, потому наличие у ВСУ резервов в определённом количестве очевидно, вопрос только в том, сколько этих резервов и каким образом мы собираемся их использовать.

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