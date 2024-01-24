Россияне не останавливаются ни перед чем, чтобы превратить жизнь Украины и ее народа в ужас.

Так, российские захватчики снова ударили по Харькову. Враг атаковал центральную часть города.

Пострадали 9 человек, в том числе 4-летний ребенок, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

«Разрушено научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в крышу здания. Повреждены жилые дома, офисные помещения, кафе, аптеки и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сообщении.

Добавим, что под завалами дома в Харькове могут находиться еще два человека.

Речь идет о доме, пострадавшем после ракетного удара РФ утром 23 января. Поисковые работы приостановили ночью из-за угрозы разрушения стены, сейчас со спецтехникой их продолжают.

На данный момент известно о восьми погибших людях.

Среди них – девочка, которой было всего 8 лет.

Добавим также, что в результате боевых действий за сутки в Харьковской области обесточено 16444 абонента в 64 населенных пунктах Изюмского, Купянского, Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов. Возобновление электроснабжения продолжается.

Последние новости Украины:

Новое наступление на Харьков - где угрозы и продвижения.

Также сообщалось, что пожары вспыхнули после ракетной атаки, люди под завалами.

"В ближайшей перспективе" - раскрыт возможный замысел США относительно РФ.