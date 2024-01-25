Еесли Конгресс США откажется принимать дальнейшую помощь для Украины, это может иметь катастрофические последствия.

Об этом пишет в своем телеграм канале экономист Алексей Кущ.

"Как я и предупреждал осенью 2023-го года, тема финансовой помощи для Украины стала в США инструментом политической борьбы. В ноябре прошлого года я написал: "зафиксируйте ситуацию с финансовой помощью - дальше будет только хуже", - написал Кущ.

В этом году в Америке республиканцы по итогу выборов президента, а также выборов в Палату представителей и Сенат могут получить абсолютную власть.

"Слишком многое стоит на кону в Америке: должность президента, выборы в Палату представителей, довыборы 30 сенаторов в Сенат. Осенью республикацы могут получить "три в одном" - абсолютную власть.

Для этого им нужно показать, что Байден оказался неэффективным на международной арене: начал с Афганистана и завершил Украиной. А ведь геополитика - это то, с чем Байден шел на выборы и в неумении управлять которой, упрекал Трампа. Возможно часть помощи дадут, но явно не в объеме 2023 года. Дедлайн - конец февраля. Дальше шансов почти нет...", - подытожил эксперт.

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