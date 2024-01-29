Российские оккупационные войска продвигаются на отдельных участках фронта, но цена, которую они платят за это продвижение, очень велика.

Активизация наступательных действий российских оккупационных войск по всей линии фронта – и на Донбассе, и на Юге, и в сторону Харькова – была предсказуема.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого".

"Эта активизация была предсказуема и, в принципе, уже в первой декаде января мы получали информацию о том, что противник не позднее середины второй декады января может начать новые наступательные действия в соответствии с теми силами, которые ему удалось собрать на том или ином направлении, и это абсолютно понятно ввиду того, какие стратегические задачи и политические противник ставит перед своими войсками", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, на Восточном направлении статегическая задача окупантов еще с апреля 2022 года – это выход на границы Луганской и Донецкой областей. Другая задача врага – создание буферной зоны на территории Харьковской области для дальнейшего продвижения вперед по направлению к Харькову.

"То есть это еще раз свидетельствует, что враг даже не рассматривает вопрос какого-то там снижения активности боевых действий, что могло бы стать такой предпосылкой, как они думают, каких-то переговоров. Здесь не о том. Враг продолжает давить, отчаянно пытается протиснуться где угодно и как угодно, понимая, что он может рассчитывать исключительно на тактические успехи", - подчеркнул Сергей Грабский.

Эксперт добавил, что так же и на южном направлении противник после определенного затишья, считая, что он собрал достаточно сил и средств, попытался атаковать наши войска, закрепившиеся на освобожденной территории.

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