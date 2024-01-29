Военный эксперт объяснил, как продвигается наступление российских оккупационных войск на Купянском направлении, и чем это может угрожать ВСУ.

Российские оккупанты продолжают отчаянные попытки продвигаться и прорваться в сторону большой сортировочной станции Купянск-Узловой на Харьковщине.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого".

"Противник имеет целью решить или улучшить для себя оперативную перспективу. То есть, как вы видите на этой карте, прорыв в этом направлении будет означать, что они получают возможность обеспечивать потребности своих войск, которые будут передвигаться из российской федерации", – пояснил Сергей Грабский.

По словам эксперта, создание такой буферной зоны вдоль реки Оскол позволит противнику наращивать свои ударные контингенты, прикрываясь этой рекой.

"Ну, а если говорить о том, что они могут причинить нашим войскам, то так же на той карте очень четко видно, что в случае захвата этого Купянска значительно усложняется вопрос обеспечения наших операций уже на левом берегу реки Оскол, потому что противнику будет легче оперировать, то есть накапливать силы и средства, а для нас снимается одно из направлений, по которому мы осуществляли это обеспечение войска", – подчеркнул Сергей Грабский.

Эксперт добавил, что эта цель абсолютно ясна и для нас, и для противника, именно поэтому там ведутся такие отчаянные бои, именно поэтому там такая высокая концентрация войск и наших, и противника.

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