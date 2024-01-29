В последнее время российские захватчики имеют ряд тактических успехов, и тому есть причина.

Так, согласно новым данным военных аналитиков Deep State, на Сватовском направлении российские оккупанты имели успехи в лесу западнее Синьковки из-за образовавшегося хаоса. Сейчас проходят мероприятия по стабилизации и возобновлению позиций.

«У Табаевки Силы Обороны не дали врагу закрепиться в селе. У Тернов враг атаковал колонной, но успехов не имел», - говорится в новом отчете.

На Бахмутском направлении враг стягивает резервы для потенциального возобновления штурмовых действий.

На Авдеевском враг атаковал позиции Сил Обороны к югу от Новокалинового, успеха не имел.

«Враг продолжает усиливать свою группировку на юге Авдеевки. Севернее Опросного нашим бойцам пришлось отойти на более выгодные позиции», - говорится в отчете.

Также сообщается, что россияне продвинулись в Первомайском.

«События произошли еще на прошлой неделе и были надежды на возобновление утраченных позиций», – отметили аналитики.

В восточных окрестностях Георгиевки и возле вентствола шахты Трудовской продолжаются тяжелые бои. Севернее Новомихайловки враг улучшил свое тактическое положение.

«Сохраняется тяжелая ситуация возле Табаевки и южнее Авдеевки. К сожалению, враг имеет за последнее время ряд тактических успехов и будет их иметь, если не изменимся. Почему на сватовском отрезке такой хаос — потому что полосы держат солянки из разных батальонов разных бригад, взаимодействие между ними часто оставляет желать лучшего», - подчеркнули в Deep State.

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