Если ситуация в США будет усугубляться, Украина будет находиться в подвешенном состоянии относительно помощи, а Трамп тем временем уже начинает управлять страной.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, пишет Politeka.net.

Эксперт также не исключил, что Украина может лишиться поддержки Америки.

«То есть, США может вообще выпасть из этой обоймы», - сообщил Жданов.

Эксперт также напомнил, что 1 февраля Евросовет должен принять решение о предоставлении Украине помощи.

Жданов также подчеркнул, что США уже разрабатывают механизм конфискации активов РФ.

«Переводят в статус ареста активов, чтобы их можно было конфисковать. Европа работает над механизмом… Но уже первые проценты с этих денег уже капают и они идут не в РФ, а Украине. Мы будем их использовать для своих нужд», - отметил Жданов в своем новом видеообзоре.

Анализируя ситуацию в США, Жданов отметил, что Трамп уже де-факто начинает управлять Соединенными Штатами, еще даже не начав предвыборную гонку. Пока что это праймериз, соревнования внутри Республиканской партии.

«Судя по действиям Трампа, вся Республиканская партия подмята Трампом под себя. Скорее всего, они поддержат именно его кандидатуру. А он уже пытается влиять на политическую ситуацию в стране. Многие политики уже бегают к нему, консультируются в своих действиях, чтобы не попасть в немилость Трампу», - высказал предположение Олег Жданов.

В свою очередь эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко считает, что Кремль будет дестабилизировать ситуацию между Венесуэлой и Гайаной, чтобы усилить противостояние по вопросу южной границы в США.

Жовтенко подчеркнул, что трамписты начали раскручивать историю с южной границей. По словам эксперта, Кремль пытается усилить противостояние между демократами и республиканцами по вопросу южной границы в США.

«Параллельно с ситуацией в США, российские власти не сидят, сложа руки. Я думаю, что в ближайшее время следует ожидать активизации ближайшего друга Путина в Латинской Америке - президента Венесуэлы Николаса Мадуро», - высказал эксперт уверенность в эфире «Эспресо».

По словам эксперта, когда в США уже активно обсуждали вопросы безопасности южной границы осенью 2023 года, Венесуэла приняла решение аннексировать часть территории Гайаны, которая богата нефтью.

Эта история, отметил Жовтенко, совпала с горячими дискуссиями в США между республиканцами и демократами по поводу южной границы.

«Очевидно, что история с Венесуэлой руководствуется из Кремля и будет дальше раскручиваться, чтобы усилить дестабилизационный фактор в вопросе южной границы в США", - предположил аналитик.

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