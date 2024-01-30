Так, минувшей ночью российские захватчики направили БПЛА на Криворожье. Один шахед защитники из ПВК "Восток" сбили.

«Другой попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже обуздали», - сообщили в Днепроэтровской ОГА.

Кроме того, Красногригорьевскую общину на Никопольшине враг обстрелял из артиллерии.

В результате атаки поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, авто.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

О последствиях новых атак также сообщил глава Николаевщины Виталий Ким.

"В ночь на 30 января силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожена БПЛА типа «Shahed-136/131». В результате падения обломков, загорелся грузовой автомобиль, пожар был оперативно ликвидирован. Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние пострадавшего сейчас стабильное", – сообщил Виталий Ким.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, ночью оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов.

Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лысовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 114 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура», - говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

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