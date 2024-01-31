Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении отбиты новые атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

Всего за минувшие сутки произошло почти 90 боевых столкновений.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщает, что на Купянском направлении оккупанты продолжают реализацию своего замысла относительно выхода на левый берег р. Оскол.

По его словам, россияне в ближайшее время, вероятно, вместо активных наступательных действий в сторону Песчаное попытается зайти во фланг и тыл подразделениям ВСУ, обороняющимся по рубежу Кисловка — Котляровка, действуя вдоль дороги Р-07.

«Вполне возможно, что для этого противник попытается "нарастить свои усилия"…», - сообщил Машовец в телеграм-канале.

Также военный аналитик предположил, что кроме этого варианта вполне возможна и попытка зайти в тыл обороняющимся подразделениям ВСУ южнее "участка прорыва" противника, в районе с.Берестово.

«Но, на мой взгляд, это более сложная задача для войск противника, чем действия в северном направлении. К тому же, очевидно, что для того, чтобы "свернуть" оборону ВСУ перед 27-й омсбр, подразделениям 47-й танковой дивизии противника таки придется "вытеснять" украинские подразделения из района Пищаное», - заключил военный эксперт.

По мнению аналитика, на данный момент, непосредственной угрозы прорыва противника до р.Оскол где-то на отрезке между Глушковкой и Кругляковкой нет. Но она возникнет чуть позже.

«Противник просто не может на данный момент и прямо сейчас продвигаться в западном направлении из рубежа Табаевка – Крахмальное, не обеспечив свои фланги (то есть, предварительно "не разобравшись" с нашими подразделениями, действующими в районе Степная Новоселовка – Ивановка – Кисловка – Котляровка, а также не расширив участок прорыва в Песчаное и Берестово)», - пояснил Машовец.

Только после «решения этих проблем», оккупанты смогут организовать атакующие и штурмовые действия непосредственно в западном направлении.

Что касается участка севернее и западнее с.Синьковка, то, по словам Машовца, ситуация там не менее сложная и напряженная, чем южнее Котляровки.

Вероятно, противник сумел закрепиться на опушке леса к северу от Синьковки, откуда постоянно пытается прорваться прямо в населенный пункт или продвинуться за него, обходя его с запада.

Другие же подразделения оккупантов пытаются продвинуться в юго-восточном направлении между р. Оскол и железной дорогой.

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