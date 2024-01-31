У ніч на 31 січня противник атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» і ракетами.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили України, російські загарбники атакували 20-ма ударними безпілотниками. Крім того, росіяни запустили ракети.

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Трьома балістичні ракети «Іскандер-М» росіяни атакували з Криму та Воронезької області.

Українським захисникам вдалося знищити 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Під ворожий удар безпілотників потрапив Харків. Внаслідок атаки по житловим кварталам міста сталося декілька пожеж у різних районах міста. Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, легкові автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі.

«Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 кв.м. Крім того пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад», - повідомили рятувальники.

За попередніми даними 3 людей отримали травми.

Крім того вночі ворог знов вдався до терору південних регіонів.

В зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 7 БпЛА типу «Shahed-131/136»: 5 на Миколаївщині і 2 на Кіровоградщині.

Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Триває ліквідація пожежі.

«Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації», - повідомили Сили оборони півдня України.

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