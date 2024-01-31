В ночь на 31 января противник атаковал Украину ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» и ракетами.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы Украины, российские захватчики атаковали 20 ударными беспилотниками. Кроме того, россияне запустили ракеты.

«Шахеды» летели с направлений – Приморско-Ахтарск, Курск – рф., Чауда

Тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» россияне атаковали из Крыма и Воронежской области.

Украинским защитникам удалось уничтожить 14 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Под вражеский удар беспилотников попал Харьков. В результате атаки по жилым кварталам города произошло несколько пожаров в разных районах города. Горели крыша частного жилого дома, гаражи, легковые автомобили, крыша двухэтажного и административного здания.

«Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв. Кроме того, повреждены рядом расположены многоэтажные жилые дома и торговое заведение», - сообщили спасатели.

По предварительным данным, 3 человека получили травмы.

Кроме того, ночью враг вновь прибег к террору южных регионов.

В зоне ответственности Сил обороны юга Украины подразделениями ПВО сбито 7 БпЛА типа «Shahed-131/136»: 5 в Николаевской и 2 в Кировоградской области.

В результате попадания в Баштанском районе Николаевщины повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Идет ликвидация пожара.

«Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию», - сообщили Силы обороны юга Украины.

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