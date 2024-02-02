Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что пока никто не может предугадать, пойдет Залужный в политику или нет.

Об этом он рассказал на своем канале.

“Если Залужного снять, предложить ему роль посла, то понятное дело, что он не пойдет. То есть Залужный, если уйдет с позиции главкома, станет очень мощной политической фигурой, вокруг которой начнет консолидироваться вся оппозиция. Это если он примет конечно решение идти в политику”, - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, абсолютно все оппозиционные партии будут объединять свои силы вокруг Залужного. Как отметил Борис Тизенгаузен, этот сценарий возможен только в том случае, если Залужный все-таки пойдет в политику, что пока не может предугадать никто.

“Это в любом случае турбулентность и потрясение для нашей страны, это в любом случае разделение общества, это в любом случае удар по рейтингу власти”, - заявил Борис Тизенгаузен.

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